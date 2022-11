Inter, Inzaghi: «Siamo un grande gruppo»

Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter a Bergamo contro l’Atalanta: «Era importante finire con una vittoria»

Ai microfoni di DAZN, ecco le parole dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la partita contro l’Atalanta.

MATCH IMPORTANTE – «Questa partita era importantissima, veniva prima della sosta. A Bergamo sono sempre partite difficili, ma siamo stati bravi a reagire. Il campionato è lungo, ma siamo un grande gruppo».

DZEKO – «Edin è un grandissimo calciatore che aiuta la squadra in entrambe le fasi. È un grandissimo valore aggiunto e continuerà a esserlo. Se lo rinnoverei? Assolutamente sì, però non sono domande da fare a me. Ho dirigenti esperti e bravissimi, sapranno loro il meglio da fare»

INTER-NAPOLI ALLA RIPRESA – «L’anno scorso avevamo 34 punti dopo 15 partite, avevamo preso qualche gol in meno e fatto qualche gol in meno, eravamo terzi in classifica. Questo campionato sta andando in una direzione diversa per quello che sta facendo il Napoli, tutte le altre hanno avuto battute di stop per nostre mancanze. Adesso nelle ultime sette noi ne abbiamo vinte sei: dobbiamo continuare così, cercando di vincere partite come oggi, sappiamo che anche oggi abbiamo avuto un po’ di insidie».

