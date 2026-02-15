Inter Juve, Gattuso ospite d’eccezione per il derby d’Italia: c’è una cosa che avrà fatto piacere al ct. I giocatori sotto osservazione

Tra gli spettatori d’eccezione del vibrante Derby d’Italia andato in scena a San Siro, spiccava la figura di Rino Gattuso. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana era presente in tribuna autorità per monitorare da vicino i candidati alla maglia azzurra in vista di un appuntamento ormai imminente e cruciale: gli spareggi di fine marzo validi per la qualificazione al prossimo Mondiale. Il percorso è tracciato: l’Italia dovrà prima superare l’ostacolo Irlanda del Nord e, in caso di successo, affrontare la vincente della sfida tra Bosnia e Galles.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il CT ha tratto indicazioni decisamente confortanti dal big match tra Nerazzurri e Bianconeri. A strappare un sorriso a Gattuso è stato innanzitutto Pio Esposito: il giovane centravanti scuola Inter, autore di un gol di testa da predatore d’area, ha confermato le sue doti di finalizzatore puro. Ottime notizie sono arrivate anche dal fronte opposto: Manuel Locatelli, metronomo e perno del centrocampo della Juventus, ha offerto una prestazione di sostanza impreziosita da una rete pesante. Segnali vitali che fanno ben sperare per il futuro immediato della selezione, chiamata a non fallire l’obiettivo iridato affidandosi alla vena realizzativa dei suoi talenti migliori.