Oltre duemila tifosi dell’Inter si sono radunati all’esterno di San Siro per accogliere il pullman della squadra nerazzurra in arrivo allo stadio. Fumogeni, cori e bandiere: i tifosi della Beneamata sono carichi per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.