Inter Juve, il piano di Spalletti per sorprendere Chivu passa da McKennie: ecco in che ruolo agirà

L’atmosfera si surriscalda in vista del Derby d’Italia, una sfida che vale molto più dei tre punti in palio per le ambizioni di classifica. Mentre la Juventus lavora a fari spenti alla Continassa, Luciano Spalletti sta preparando una trappola tattica sofisticata per mettere in grave difficoltà l’Inter guidata da Cristian Chivu. Se il faro indiscusso della manovra resta il talento cristallino di Kenan Yildiz, il numero 10 turco capace di illuminare il gioco tra le linee, la vera chiave per scardinare la difesa dei Nerazzurri ha il volto e i polmoni di Weston McKennie.

L’allenatore di Certaldo, che ha saputo ridare un’identità vincente e solida alla Vecchia Signora da novembre a oggi, vuole sfruttare al massimo l’imprevedibilità del “tuttocampista” texano. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, McKennie è considerato dallo staff tecnico un vero e proprio “centravanti aggiunto”. I suoi precedenti a San Siro sono decisamente incoraggianti: già protagonista nel rocambolesco 4-4 della scorsa stagione e decisivo nella Supercoppa 2022, l’americano sembra avere un feeling speciale con il prato del Meazza.

Il piano gara prevede una staffetta posizionale letale con Jonathan David. Il prolifico attaccante canadese, mobile e tecnico, avrà il compito specifico di uscire dall’area di rigore per dialogare con i centrocampisti. I suoi movimenti a venire incontro serviranno ad attrarre fuori posizione i rocciosi difensori della Beneamata, creando voragini centrali in cui McKennie dovrà gettarsi con i suoi proverbiali tempi di inserimento. Non si tratta solo di un’ipotesi da “falso nove”, ma di una interscambiabilità continua che mira a togliere ogni certezza alla retroguardia di Chivu. In fase di possesso, il modulo potrebbe trasformarsi, con lo statunitense pronto a sfruttare la sua stazza nel gioco aereo e sulle seconde palle, diventando l’incubo della difesa milanese. Una mossa audace per provare a vincere la partita a scacchi contro i Campioni d’Italia.