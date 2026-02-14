Inter-Juventus streaming gratis? Dove vederla in diretta live tv

Ci siamo: il derby d’Italia Inter-Juventus è alle porte. Tra le partite di oggi della 25° giornata di Serie A è senza dubbio la più importante. Questa sera a San Siro, ore 20.45, scenderanno in campo due squadre che stanno lottando per obiettivi diversi, ma l’esito del match è tutto fuorché scontato.

Da un lato i nerazzurri di Chivu, che si stanno dimostrando fino ad ora i migliori in campionato, con un ruolino di marcia quasi impeccabile. Dall’altro i bianconeri di Spalletti, in quarta posizione in condivisione con la Roma, che hanno bisogno di vincere per consolidare il piazzamento Champions.

Di seguito ecco tutte le informazioni per vedere Inter-Juventus in streaming.

Inter-Juventus streaming: dove vederla in diretta

Nel calendario Serie A 2025-26 fa capolino la sfida Inter-Juventus. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: in promo a 29,99/mese per 6 mesi invece di 44,99€/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

Ghiottissima l’occasione dell’offerta DAZN sul piano Full: ora è in sconto a 29,99€ al mese per 6 mesi, invece di 44,99€. Si tratta del piano mensile, non annuale: si rinnova di mese in mese e puoi disdirlo quando vuoi.

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Inter-Juventus: le probabili formazioni

Barella e Calhanoglu hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra già a inizio settimana: entrambi hanno buone chance di partire dal primo minuto. In attacco si va verso la coppia Thuram-Lautaro Martinez, mentre Esposito e Bonny rappresentano soluzioni a gara in corso. Dumfries è tornato in gruppo, ma ci vorrà un po’ prima di rivederlo in campo.

Il piano di Spalletti per sorprendere Chivu passa da McKennie. Il giocatore statunitense ci sarà o no contro l’Inter? Si, è pienamente recuperato e dovrebbe scendere in campo, con Cambiaso impiegato sulla corsia sinistra. Resta comunque valida l’ipotesi di confermare Cabal, con Cambiaso eventualmente spostato a destra. Conceiçao sarà tra i convocati nonostante il recente fastidio accusato contro la Lazio e al momento sembra favorito su Miretti per un posto sulla trequarti.

David è certo della titolarità, mentre Openda dovrebbe iniziare dalla panchina. L’infortunio di Thuram preoccupa dopo una botta rimediata in allenamento: qualora non fosse disponibile, Koopmeiners è pronto a prendere il suo posto.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Juventus:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti