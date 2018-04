Inter-Juventus è sempre più vicina: tra gli spettatori del ‘Meazza’ tanti vip e sportivi, da Nina Zilli a Massimo Oddo

Verso Inter-Juventus: poco più di quattro ore e la palla rotolerà sul prato verde del ‘Giuseppe Meazza’. A San Siro va in scena una partita fondamentale per gli obiettivi stagionali delle due squadre, proiettate rispettivamente verso la qualificazione in Champions League e il settimo titolo consecutivo. Una gara a cui assisterà una folta rappresentanza di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Come riporta Ansa, ci saranno il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, il direttore delle competizioni Uefa, Giorgio Marchetti. Presenti anche Luigi Di Biagio, Lele Oriali, Massimo Oddo, Marco Melandri, Gabriele Detti. Folta la rappresentanza del mondo dello spettacolo: tra gli altri, Manuel Agnelli, Al Bano, Nina Zilli e Amadeus. Lo stadio è esaurito da giorni (attesi 78328 spettatori) e l’incasso fatto registrare (5.297.508 di euro) rappresenta il record assoluto nella storia della Serie A.