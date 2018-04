Probabili formazioni Serie A 2017/2018: la guida al Fantacalcio

Probabili Formazioni Serie A: scopri le probabili formazioni e le ultime news del prossimo turno del campionato di calcio

Tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni della 35° giornata di Serie A che inizia sabato 28 aprile alle ore 18.00 con l’anticipo Roma-Chievo e si concluderà con il match tra Torino e Lazio, in programma alle ore 20.45 di domenica 29 aprile. Ecco nel dettaglio le probabili formazioni della 35° giornata di Serie A.

ROMA-CHIEVO

ROMA – Dopo la batosta di Liverpool, da capire quanto Di Francesco ricorrerà al turnover in un match fondamentale per la Champions. Si lavora per recuperare Perotti (caviglia) e (problema al costato), davanti Under favorito su Schick. Possibile riposo per De Rossi, dietro Juan Jesus potrebbe dare fiato a Fazio.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Panchina: Skorupski, Lobont, J. Silva, Juan Jesus, Florenzi, De Rossi, Gerson, Strootman, Antonucci, Perotti, Schick.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Jesus, Strootman

Indisponibili: Defrel, Karsdorp

CHIEVO – Clivensi al completo e a caccia di punti salvezza, due i ballottaggi verso il match dell’Olimpico: Giaccherini contro Biirsa sulla trequarti, e Stepinski leggermente favorito su Pucciarelli e Meggiorini per un posto in attacco al fianco di Inglese.

PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Inglese.

Panchina: Seculin, Dainelli, Depaoli, Cesar, Gamberini, Gobbi, Rigoni, Birsa, Bastien, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Depaoli, Radovanovic

Indisponibili: nessuno

INTER-JUVENTUS

INTER – Spalletti cerca punti Champions contro la Juve capolista, possibile rilancio per Candreva sulla destra del trio a supporto di capitan Icardi, mentre davanti alla difesa è ballottaggio aperto tra Borja Valero (bloccato nelle ultime ore da un virus intestinale) e il recuperato Vecino per affiancare l’ormai titolarissimo Brozovic.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Santon Lisandro Lopez, Dalbert, Borja Valero, Pinamonti, Karamoh, Eder.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Cancelo, Candreva, D’Ambrosio, Eder, Perisic, Ranocchia

Indisponibili: Gagliardini

JUVENTUS – Sfida fondamentale a San Siro per dimenticare il ko con il Napoli, con la defezione sicura di Chiellini (Rugani in vantaggio per sostituirlo, alternativa Howedes con Lichtsteiner a destra). Dubbi sul modulo, con la possibilità del 4-3-3 che vedrebbe titolare Matuidi, e sugli uomini, con Cuadrado che potrebbe essere rilanciato dal primo minuto.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Howedes, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Panchina: Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Asamoah, Lichtsteiner, Matuidi, Bernardeschi, Bentancur, Cuadrado.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Asamoah, Bernardeschi, Higuain, Pjanic

Indisponibili: Chiellini, Sturaro, De Sciglio

CROTONE-SASSUOLO

CROTONE – Crocevia fondamentale nella corsa salvezza dei pitagorici, che si avvicinano al lunch match con due soli dubbi: Stoian o Rohden a centrocampo (assetto più offensivo con il rumeno) e Nalini o Ricci davanti, con in vantaggio Nalini dopo la brillante prova sul campo dell’Udinese.

PROBABILE FORMAZIONE CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Barberis, Mandragora; Trotta, Simy, Nalini.

Panchina: Festa, Ajeti, Pavlovic, Sampirisi, Simic, Crociata, Diaby, Zanellato, Izco, Rohden, Ricci, Tumminello.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Ceccherini, Ricci

Indisponibili: Benali, Budimir

SASSUOLO – Qualche problema di formazione per Iachini, che senza Adjapong (squalificato), Goldaniga, Lirola e Sensi (infortunati) potrebbe anche tornare al 4-3-3 (inserendo Berarrdi dal 1′). L’ipotesi più probabile però è l’adattamento di Dell’Orco sulla destra con Rogerio a sinistra. A centrocampo duello tra Mazzitelli e Duncan.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Dell’Orco, Missiroli, Magnanelli, Mazzitelli, Rogerio; Babacar, Politano.

Panchina: Pegolo, Marson, Letschert, Cassata, Duncan, Biondini, Matri, Berardi, Pierini, Ragusa.

Squalificati: Adjapong

Diffidati: Duncan, Magnanelli, Mazzitelli, Missiroli, Peluso, Rogerio

Indisponibili: Lirola, Sensi, Goldaniga

SAMPDORIA-CAGLIARI

SAMPDORIA – A Bogliasco si cerca di recuperare Zapata da un guaio muscolare, in caso di defezione contro il Cagliari spazio a uno tra Caprari e Kownacki. In difesa rientra Silvestre, mentre in mezzo al campo con Torreira e Praet ci sarà posto solo per uno tra Barreto e Linetty. Infine un piccolo dubbio anche a sinistra, dove Regini potrebbe scalzare Strinic.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

Panchina: Belec, Tozzo, Regini, Andersen, Sala, Linetty, Verre, Alvarez, Capezzi, Zapata, Kownacki.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Barreto, Caprari, Ferrari, Murru, Praet

Indisponibili: Murru

CAGLIARI – Sardi che cercano un risultato utile a Genova, con dubbi soprattutto in difesa (testa a testa tra Romagna e Pisacane) e a centrocampo, dove c’è Ionita favorito su Lykogiannis (con il greco, scalerebbe a sinistra Padoin). In avanti potrebbe rivedersi tra i convocati Farias, che sembra sulla via del recupero.

PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Sau, Pavoletti.

Panchina: Rafael, Crosta, Pisacane, Andreolli, Lykogiannis, Deiola, Han, Giannetti, Ceter, Farias.

Squalificati: Joao Pedro

Diffidati: Castan

Indisponibili: Cossu, Dessena, Miangue

ATALANTA-GENOA

ATALANTA – Tornano a disposizione di Gasperini elementi impotanti come Palomino e soprattutto Ilicic, ma è da valutare il loro impiego dal 1′. In difesa dovrebbe tornare titolare Masiello, mentre al centro dell’attacco si dovrebbe rivedere il giovane Barrow. In caso di maglia da titolare per Ilicic, alle spalle dello sloveno spazio a Cristante e panchina per De Roon.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow.

Panchina: Gollini, Rossi, Bastoni, Castagne, Mancini, Palomino, Melegoni, Haas, Ilicic, Petagna, Cornelius.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Mancini, Cristante, Caldara

Indisponibili: Rizzo, Spinazzola

GENOA – Dubbi soprattutto in attacco per Ballardini, con due sole maglie per il trio Lapadula-Pandev-Medeiros. Nei cinque di centrocampo si giocano un posto Rigoni e Bessa, a segno contro il Verona, infine a destra dovrebbe ancora spuntarla Lazovic nei confronti di Rosi.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Medeiros, Pandev.

Panchina: Lamanna, Zima, El Yamiq, Migliore, Rosi, Bessa, Cofie, M. Veloso, Omeonga, Galabinov, Lapadula, Rossi.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Pandev, M.Veloso

Indisponibili: Izzo, Pereira, Taarabt, Spolli

BOLOGNA-MILAN

BOLOGNA – Donadoni non dovrebbe recuperare Donsah e l’ex di turno Destro per la gara contro il Milan, e si porta dietro il dubbio sul modulo che potrebbe essere il classico 4-3-3 con Mbaye a destra oppure il 3-5-2 visto a Cagliari (in questo caso, dentro Romagnoli). Resta in dubbio Pulgar, che dovrebbe essere sostituito da uno tra Nagy (favorito) e Crisetig.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina; Poli, Nagy, Dzemaili; Di Francesco, Palacio, Verdi.

Panchina: Da Costa, Santurro, Krafth, Keita, Romagnoli, Torosidis, Crisetig, Falletti, Krejci, Avenatti, Orsolini.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Dzemaili, Di Francesco, Helander, Gonzalez, Pulgar

Indisponibili: Destro, Donsah, Helander, Pulgar, Torosidis

MILAN – Senza Biglia, si prova almeno a recuperare Chalanoglu che potrebbe tornare nell’undici di partenza al Dall’Ara. In regia più Montolivo di Locatelli, mentre in attacco è di scena il consueto ballottaggio a tre con protagonisti Cutrone (in pole position), Kalinic e Andrè Silva.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessiè, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Chalanoglu.

Panchina: A.Donnarumma, Storari, Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Locatelli, Mauri, A. Silva, Borini, Kalinic.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Biglia, Romagnoli, Conti

VERONA-SPAL

VERONA – Scaligeri in ansia per Romulo, afflitto da un problema alla caviglia che dovrebbe tenerlo fuor nella sfida dal sapore di “ultima spiaggia” con la Spal. A destra torna Ferrari dopo la squalifica, in mezzo al campo possibile rientro tra i titolari per Calvao. Infine l’attacco, dove dovrebbe ritrovare posto Verde.

PROBABILE FORMAZIONE VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Zuculini, Calvano, Valoti; Verde, Cerci, Fares.

Panchina: Silvestri, Felicioli, Heurtaux, Bearzotti, Buchel, Fossati, Romulo, Danzi, Aarons, Petkovic, Lee, Matos.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Buchel, Fares, Petkovic

Indisponibili: Boldor, Bianchetti, Laner, Zaccagni, Kean

SPAL – Ko Meret, si punta ad avere Vicari almeno per la panchina verso la sfida di Verona. A centrocampo si dovrebbe rivedere Schiattarella, mentre gli acciaccati Antenucci e Grassi dovrebbero stringere i denti ed esserci. Al posto di Vicari, dubbio tra Simic e Salamon.

PROBABILE FORMAZIONE SPAL (3-5-3): Gomis; Cionek, Simic, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Grassi, Mattiello; Paloschi, Antenucci.

Panchina: Marchegiani, Vicari, Vaisanen, Konate, Salamon, Dramè, Vitale, Everton Luiz, Viviani, Schiavon, Bonazzoli, Floccari.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Costa, Lazzari, Salamon

Indisponibili: Meret, Costa, Borriello

BENEVENTO-UDINESE

BENEVENTO – Senza lo squalificato Diabatè, toccherà a Iemmello guidare l’attacco con tre giocatori a supporto. In difesa duello tra Letizia (leggermente favorito) e Venuti, mentre resta qualche speranza di una maglia da titolare anche per Parigini e Del Pinto.

PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; Brignola, Viola, Djuricic; Iemmello.

Panchina: Brignoli, Piscitelli, Billong, Gyamfi, Venuti, Del Pinto, Volpicelli, Parigini, Lombardi, Coda.

Squalificati: Lucioni, Diabatè

Diffidati: Brignola

Indisponibili: Antei, Costa, D’Alessandro, Guilherme, Memushaj

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE – Curiosità per le scelte dell’esordiente Tudor, che potrebbe restare sul 3-5-2 o virare sul 4-2-3-1. Nel secondo caso potrebbe essere rilanciato De Paul, con entrambe le soluzioni l’unico sicuro del posto in attacco sembra essere Lasagna. In difesa cerca rilancio Nuytink.

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Adnan; Lasagna, Perica.

Panchina: Scuffet, Borsellini, Zampano, Pezzella, Nuytink, Balic, Ingelsson, Pontisso, Hallfredsson, De Paul, Maxi Lopez.

Squalificati: Jankto

Diffidati: Adnan, De Paul, Fofana

Indisponibili: Angella

FIORENTINA-NAPOLI

FIORENTINA – Senza lo squalificato Dabo, centrocampo da inventare per Pioli che se non dovesse recuperare Badelj potrebbe optare per un arretramento di Benassi in mediana con conseguente 4-2-3-1. Possibile anche un 4-3-2-1, con Chiesa e Saponara a sostegno della prima punta e inserimento dall’inizio di Cristoforo.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Veretout, Benassi; Gil Dias, Saponara, Chiesa; Simeone.

Panchina: Dragowski, Cerofolini, Gaspar, Hristov, Laurini, Olivera, Cristoforo, Eysseric, Badelj, Thereau, Falcinelli.

Squalificati: Dabo

Diffidati: Laurini, Veretout, Hugo

Indisponibili: Thereau, Lo Faso

NAPOLI – Azzurri a caccia di un successo dal sapore di scudetto al Franchi, con la formazione tipo e due soli dubbi per Sarri: Zielinski che insidia un Hamsik non al meglio in mezzo al campo, e Milik che tallona Mertens per una maglia da titolare.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Panchina: Sepe, Rafael, Maggio, Tonelli, Milic, Chiriches, Zielinski, Rog, Diawara, Machach, Ounas, Milik.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Mertens

Indisponibili: Ghoulam

TORINO-LAZIO

TORINO – Mazzarri ritrova De Silestri e Baselli, ma perde per squalifica Ansaldi che dovrebbe essere rimpiazzato da Molinaro favorito su Barreca. Qualche problema muscolare per Iago Falque, che però dovrebbe essere a disposizione, e possibile panchina per Moretti tallonato dal giovane Bonifazi che ha buone possibilità di partire dal 1′.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Burdisso, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Molinaro; Llajic; Iago Falque, Belotti.

Panchina: Milinkovic Savic, Ichazo, Bonifazi, Acquah, Berenguer, Valdifiori, Edera, Niang.

Squalificati: Ansaldi

Diffidati: Moretti

Indisponibili: Barreca, Lyanco, Obi

LAZIO – Con il rientro dalla squalifica di Luis Alberto e il contemporaneo forfait di Parolo, Inzaghi potrebbe lanciare il “quartetto qualità” con Milinkovic, Anderson e Luis Alberto oltre a Immobile. Possibile però anche che a centrocampo ci sia Murgia, con iniziale panchina per Felipe Anderson. Infine ballottaggio a tre in difesa, con Caceres in pole su Bastos e Luiz Felipe.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Lulic; Milinkovic Savic, Felipe Anderson; Immobile.

Panchina: Vargic, Guerrieri, Basta, Bastos, Wallace, Lukaku, Luiz Felipe, Patric, Di Gennaro, Murgia, Caicedo, Nani.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Bastos, Immobile, Leiva, Luiz Felipe

Indisponibili: Patric

