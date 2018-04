Guida agli assenti e a chi rischia la squalifica giornata per giornata in base alle decisioni del giudice sportivo

Ecco la guida ai giocatori squalificati e diffidati di Serie A settimana per settimana secondo i dispositivi ufficiali del Giudice sportivo della Lega Serie A. L’elenco dei calciatori ammoniti ed espulsi, squadra per squadra. Completano la lista i giocatori infortunati con i tempi di recupero e il loro possibile rientro in campo. Una lista pensata per tutti gli amanti del fantacalcio che offre la possibilità di monitorare costantemente la situazione dei propri giocatori in rosa.

Atalanta

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: Mancini, Cristante, Caldara

Giocatori infortunati: Rizzo, Spinazzola, Ilicic, Palomino

Benevento

Giocatori squalificati: Lucioni, Diabaté

Giocatori diffidati: Brignola

Giocatori infortunati: Antei, Costa, D’Alessandro, Guilherme, Memushaj

Bologna

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: Dzemaili, Di Francesco, Helander, Gonzalez, Pulgar

Giocatori infortunati: Destro, Donsah, Helander, Pulgar, Torosidis

Cagliari

Giocatori squalificati: Joao Pedro

Giocatori diffidati: Castan

Giocatori infortunati: Cossu, Dessena, Miangue, Farias

Chievo

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: Depaoli, Radovanovic

Giocatori infortunati: –

Crotone

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: Ceccherini, Ricci

Giocatori infortunati: Benali, Budimir

Fiorentina

Giocatori squalificati: Dabo

Giocatori diffidati: Laurini, Veretout, Hugo

Giocatori infortunati: Thereau, Badelj, Lo Faso

Genoa

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: Pandev, Veloso

Giocatori infortunati: Izzo, Pereira, Taarabt, Spolli

Hellas Verona

Giocatori squalificati: Ferrari

Giocatori diffidati: Buchel, Fares, Petkovic

Giocatori infortunati: Buchel, Boldor, Bianchetti, Laner, Zaccagni, Kean

Inter

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: Cancelo, Candreva, D’Ambrosio, Eder, Perisic, Ranocchia

Giocatori infortunati: Gagliardini

Juventus

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: Asamoah, Bernardeschi, Higuain, Pjanic

Giocatori infortunati: Chiellini, Sturaro, De Sciglio

Lazio

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: Bastos, Immobile, Leiva, Luiz Felipe

Giocatori infortunati: Patric

Milan

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: –

Giocatori infortunati: Biglia, Romagnoli, Calhanoglu, Conti

Napoli

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: Mertens

Giocatori infortunati: Ghoulam

Roma

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: Jesus, Strootman

Giocatori infortunati: Defrel, Karsdorp, Kolarov

Sampdoria

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: Barreto, Caprari, Ferrari, Murru, Praet

Giocatori infortunati: Murru

Sassuolo

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: Duncan, Magnanelli, Mazzitelli, Missiroli, Peluso, Rogerio

Giocatori infortunati: Lirola, Sensi. Goldaniga

Spal

Giocatori squalificati: –

Giocatori diffidati: Costa, Lazzari, Salamon

Giocatori infortunati: Vicari, Meret, Costa, Borriello

Torino

Giocatori squalificati: Ansaldi

Giocatori diffidati: Moretti

Giocatori infortunati: Barreca, Falque, Lyanco, Obi

Udinese

Giocatori squalificati: Jankto

Giocatori diffidati: Adnan, De Paul, Fofana

Giocatori infortunati: Angella