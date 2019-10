Inter-Juventus Women, domani alle 12.30 la partita di cartello della quarta giornata del campionato femminile. Chi vincerà la sfida?

Sta per avere il via la quarta giornata del campionato femminile. La partita di cartello della settimana è sicuramente quella tra Inter e Juventus Women, in programma domani alle ore 12.30.

Giocatrici nerazzurre vogliose di riscattare immediatamente la sconfitta della settimana scorsa nel derby contro il Milan. Dall’altro lato le bianconere proveranno a mantenere viva la striscia di vittorie consecutive.