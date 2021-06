Aleksandar Kolarov ha parlato durante “I M TOGETHER: Our Scudetto Season Review”, film della stagione 2020/2021 dell’Inter

Aleksandar Kolarov ha parlato in “I M TOGETHER: Our Scudetto Season Review”, il film della stagione 2020/2021 dell’Inter. Una produzione di Inter Media House, presented with Credit Agricole, che ripercorre la straordinaria annata nerazzurra, caratterizzata anche da un momento storico come l’introduzione del nuovo logo. Le parole del serbo.

«Per vincere ci vuole sicuramente la qualità ma la differenza la fanno gli uomini. La stagione è stata lunga ma io penso che la consapevolezza di essere veramente forti sia stata con la vittoria contro la Juventus. Era una squadra da battere e noi l’abbiamo fatto meritatamente in quella partita in cui li abbiamo schiacciati. Credo che dopo quella gara sia scattato qualcosa dentro di noi, poi è stata una questione di tempo vincere lo Scudetto».