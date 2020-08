Inter, la lista di Conte per il mercato: da Kanté a Kumbulla, ecco i nomi

Antonio Conte vuole chiudere al meglio la stagione, poi sarà tempo di pensare al mercato e a come rinforzare la squadra

Secondo La Gazzetta dello Sport sarà rivoluzione all’Inter. Conte, che ora è focalizzato su secondo posto ed Europa League, avrebbe già pronta la lista per il mercato da consegnare ad Ausilio e Marotta.

Dzeko resta il primo nome per completare l’attacco (in attesa di chiarire il futuro di Sanchez e Lautaro); a centrocampo è in dirittura d’arrivo l’affare Tonali per circa 30 milioni, poi mirino su Kanté, Ndombele e Vidal; Kumbulla, Vertonghen ed Emerson Palmieri i nomi per difesa e fascia sinistra.