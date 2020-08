Inter, la priorità è trattenere Sanchez: si cerca l’accordo con lo United entro giovedì

L’Inter non vuole perdere Alexis Sanchez e cercherà fino all’ultimo un accordo con il Manchester United. I dettagli

La priorità dell’Inter, in questo momento, si chiama Alexis Sanchez. Mercoledì contro il Getafe potrebbe essere l’ultima partita giocata dal cileno con la maglia nerazzurra ma il club farà di tutto per trattenerlo a Milano e giocarsi l’intera Europa League con lui.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, con il Manchester United c’è l’accordo per il prolungamento del prestito sino a mercoledì sera, poi si vedrà. Dopo il Getafe tornerà dei Red Devils, anche se la dirigenza dell’Inter spera di riuscire a chiudere l’affare per tenerlo a Milano, acquistandolo a titolo definitivo. L’accordo con il club inglese sembrava molto vicino qualche giorno fa, ora non è escluso che si aspetti direttamente giovedì: il Manchester è sceso da 20 a 15 milioni, è difficile che possa concedere un ulteriore sconto all’Inter. Che però si fa forza grazie al sostanziale accordo raggiunto con l’attaccante: il piano nerazzurro punta sull’allungamento del contratto di Sanchez dal 2022 (la scadenza allo United) al 2023 e conseguente ridistribuzione su tre anni dell’ingaggio.