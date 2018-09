Inter, Lautaro Martinez: «Champions? Saranno partite bellissime»

Lautaro Martinez, bloccato da un infortunio al polpaccio, si sta riprendendo ed è pronto al debutto in Champions League a fianco di capitan Icardi

Fin dal suo arrivo a Milano, sponda Inter, si è capito quanto Lautaro Martinez fosse un possibile nuovo talento sfornato dalla scuola argentina. I primi allenamenti con i compagni e le sue prime apparizioni in amichevole lo hanno poi certificato. Adesso il “Toro”, il suo soprannome, sta recuperando da un infortunio al polpaccio che lo ha costretto a saltare l’ultima sfida di Bologna e le partite con la nazionale argentina. Proprio del suo recupero, in vista della ripresa della Serie A, ne ha parlato durante un’intervista rilasciata al quotidiano argentino, Clarin. «Volevo dare una mano all’Argentina – ha dichiarato Lautaro Martinez – ma i medici hanno preferito non rischiare, visto che non ero al cento per cento. Adesso penso a recuperare e a lavorare per l’Inter». Inter con cui avrà la possibilità di mettersi in mostra in Champions League, esordendo in uno dei gironi più difficili della competizione. Il giovane attaccante, tuttavia, non sembra preoccupato. «Tutti lo vedono come il gruppo della morte – ha sottolineato Martinez – Noi dobbiamo dare il massimo per fare la storia. Saranno partite bellissime contro Barcellona, Tottenham e Psv». Nel corso dell’intervista, l’attaccante argentino si è poi soffermato sul suo rapporto con il capitano Icardi: «Mi sta aiutando molto in questi primi mesi in Italia. Gli sono molto grato, con lui poi trascorriamo molti momenti anche fuori dal campo».