Inter, l’infortunato Sanchez si siederà in panchina contro lo Shakhtar

L’attaccante dell’Inter, Alexis Sanchez, si siederà in panchina nel match contro lo Shakhtar nonostante l’infortunio

Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, si siederà nella panchina nerazzurra nella semifinale di Europa League contro lo Shakhtar nonostante l’infortunio che lo costringerà a non giocare. Il giocatore ha assistito pure al riscaldamento dei compagni prima del match.

Il calciatore ex Manchester United vuole infatti sostenere i propri compagni in modo da ottenere la finale in programma venerdì 21 agosto. Poi cercherà di recuperare dall’infortunio proprio per quella partita.