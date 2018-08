Modric assente nella nuova copertina del Real Madrid: segnale Inter? – FOTO

Sono ore decisive per il futuro di Luka Modric, asso del Real Madrid nel mirino dell’Inter: spunta un altro dettaglio sui social network

E’ atteso l’incontro tra Florentino Perez e Luka Modric, decisivo per il futuro del centrocampista del Real Madrid finito nel mirino dell’Inter targata Suning. Secondo la stampa spagnola, il croato ha una voglia matta di lasciare la capitale spagnola per volare a Milano e raggiungere i suoi tre connazionali. E i social network sono in fermento…

I tifosi nerazzurri sono attenti a qualunque possibile segnale e in molti hanno notato una cosa interessante: pochi minuti fa il Real Madrid ha ‘aggiornato’ la sua immagine copertina su Facebook, che comprende cinque calciatori. Gareth Bale, Karim Benzema, Sergio Ramos, Marcelo e Toni Kroos: l’assente di lusso è proprio Modric…