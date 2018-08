Modric posa con la terza maglia del Real Madrid: niente Inter? – FOTO

Potrebbe arrivare un importante segnale sul futuro di Luka Modric: obiettivo dell’Inter, il croato ha posato con la nuova terza maglia del Real Madrid

L’uomo più chiacchierato del momento in ottica calciomercato è sicuramente Luka Modric. Reduce da un ottimo Mondiale con la sua Croazia, il centrocampista del Real Madrid è finito nel mirino dell’Inter targata Suning: secondo le ultime indiscrezioni, l’ex Tottenham spinge per l’ipotesi nerazzurra, ma attenzione ai dettagli social…

Circa trenta minuti fa il Real Madrid ha pubblicato sui social network la nuova terza maglia per la nuova stagione: il testimonial è proprio il centrocampista croato. Questo non vuol dire che non potrebbe partire, il passato recente lo insegna, ma i galacticos hanno voluto inviare un segnale ben preciso…