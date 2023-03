Inter-Lukaku, contro lo Spezia prova a prendersi i nerazzurri

Stasera l’Inter in campo al Picco di La Spezia per l’anticipo della Serie A, chance per Lukaku per prendersi i nerazzurri

Ultimo treno per il belga con fermata Spezia, Inzaghi lo metterà titolare e lui dovrà sfruttare l’occasione anche per guadagnarsi il futuro. I nerazzurri al momento sono in dubbio sul da farsi e i segnali devono arrivare dallo stesso attaccante per non giocarsi la conferma all’Inter.