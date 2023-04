Inter, Lukaku: «Finalmente sto tornando. Ho una responsabilità»

Romelu Lukaku ha parlato dopo il successo dell’Inter in casa del Benfica: le dichiarazioni dell’attaccante belga

Intervistato da Mediaset, Romelu Lukaku ha parlato così dopo il 2-0 dell’Inter in casa del Benfica.

LE PAROLE– «I rigori sono questione di testa. Io non ascolto nessuno dei miei compagni quando mi parlano, sono solo concentrato sulla palla e sul buttarla dentro. Guardo sempre avanti, provando ad aiutare la squadra in tutti i modi possibili. Sto tornando in forma. Abbiamo la responsabilità di far bene per la società, ora dobbiamo fare una bella partita in campionato».