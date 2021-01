Inter, Lukaku ok ma contro la Samp tocca a Sanchez: due compiti per il cileno

Nessuna lesione per Lukaku, ma contro la Sampdoria toccherà ad Alexis Sanchez

In casa Inter è stato tirato un sospiro di sollievo: gli esami svolti da Romelu Lukaku non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare. Il belga ci sarà, quindi, nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. A Marassi dovrebbe sedersi però in panchina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, al fianco di Lautaro Martinez ci sarà infatti Alexis Sanchez che ha vinto il ballottaggio con Perisic.

E il cileno avrà due compiti. Il primo sarà, ovviamente, quello di non far rimpiangere Lukaku. Il secondo, invece, sarà quello di cominciare a dare continuità alle sue prestazioni, a maggior ragione in un mercato che difficilmente a Conte regalerà una quarta punta.