Inter, Mandorlini: «Quella di Inzaghi è simile a quella del Trap»

Andrea Mandorlini, ex calciatore e allenatore, ha parlato a Rai Radio 1 dell’Inter attuale e quella di Trapattoni

Andrea Mandorlini, ex calciatore e allenatore, è intervenuto a Rai Radio 1 parlando dell’Inter.

PARAGONI – «Sì, l’Inter di oggi di Inzaghi ricorda la mia. In un aspetto: noi con Trapattoni eravamo così forti da sentirci imbattibili. E quella di oggi è praticamente la stessa cosa, ha una consapevolezza molto simile. Spiace che in Champions sia uscita, con l’Atletico hanno contato tanto gli episodi. Ma in Italia non c’è confronto, l’Inter non ha rivali».

SOGNO – «Io ero un tifoso dell’Inter da bambino, per cui giocare in nerazzurro per me ha rappresentato un sogno. Spesso vedevo giocatori come Bergomi e Ferri molto nervosi prima di una partita appuntamento e loro mi spiegavano la tensione dicendomi che erano cresciuti nel settore giovanile, sentivano la responsabilità. Io, invece, ero felice di vestire la maglia che da bambino sognavo. E pensare che ero figlio di un milanista…»