Inter, Marotta è rientrato dalla Cina: «Sensazioni positive»

Questa mattina è rientrato in Italia Beppe Marotta: il futuro ad nerazzurro parteciperà al consiglio di Lega dove incontrerà Antonello

«Sensazioni? Tutte positive», queste le poche parole di Marotta rilasciate ai giornalisti che lo attendevano a Malpensa. Il futuro ad nerazzurro è rientrato questa mattina dalla Cina, dopo aver incontrato la famiglia Zhang, con cui ormai l’intesa è totale. Nel pomeriggio, Marotta sarà in Lega per il consiglio, dove avrà modo di incontrare anche Antonello, con cui condividerà all’Inter la carica di amministratore delegato. L’ufficialità, però, arriverà solamente a metà dicembre: si attenderà infatti il ritorno in Italia di Steven Zhang.