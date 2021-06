Inter, Marotta: «Immagini drammatiche. Eriksen ci ha scritto in chat»

Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il malore che ha colpito Eriksen

MALORE – «Abbiamo visto delle immagini dure che la dinamica faceva presagire qualcosa di drammatico. Fortunatamente non è stato così grazie all’intervento tempestivo dei compagni e dello staff medico. Siamo qui a raccontare una vicenda non dai risvolti drammatici quindi voglio ringraziare quelli che hanno dimostrato affetto al giocatore. Lo sport ancora una volta si è dimostrato di altissimo valore nel momento in cui c’è stata unità e vicinanza ad Eriksen».

ERIKSEN – «Eriksen non è stato vaccinato. Bisogna accettare quello che è successo, non possiamo entrare nel merito quindi è giusto che sia la Federazione danese ad emanare comunicati e bollettini medici. I nostri medici erano in contatto con i medici danesi, la nostra dirigenza era in contatto con la federcalcio danese. Voglio ringraziare ancora una volta tutti per l’affetto dimostrato nei confronti del giocatore».

INTER – «Ci siamo confrontati tutti, ci siamo telefonati tutti. Volevamo notizie precise, eravamo uniti, non abbiamo parlato direttamente con lui ma con lo staff medico danese. Siamo stati tranquillizzati, i contatti continuano. La cosa bella è il messaggio che ha mandato Eriksen nella nostra chat».

