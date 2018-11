Beppe Marotta vuole fare all’Inter quello che non è riuscito a fare in bianconero: comprare Sergej Milinkovic-Savic

Manca ormai solo l’ufficialità e poi Beppe Marotta potrà entrare a far parte della sua nuova famiglia interista. L’ex ad bianconero è volato a Nanchino per conoscere di persona il patron Zhang Jindong e per discutere con la famiglia Zhang sia del contratto che lo legherà ai nerazzurri e sia soprattutto delle strategie per rendere ulteriormente più competitivo il club. E, secondo il Corriere della Sera, è pronto a presentarsi al popolo interista con un grande colpo di mercato per giugno: Sergej Milinkovic-Savic.

Come spiega il quotidiano, più che limare i dettagli del contratto, che sarà di tre anni con un ingaggio stagionale vicino ai tre milioni, nell’incontro si discuterà soprattutto di strategie e di come costruire un’Inter sempre più solida, competitiva e che possa presto tornare vincente. In questi giorni, infatti, Marotta spiegherà alla famiglia Zhang anche le sue intenzioni sul mercato. Il primo grandissimo colpo con cui spera di far dimenticare i suoi trascorsi bianconeri ai tifosi nerazzurri, è Milinkovic-Savic. Quando era alla Juve, aveva già parlato del centrocampista serbo con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, con cui ha un canale preferenziale. Lotito aveva rifiutato l’offerta di un’altra squadra arrivata il 17 agosto, penultimo giorno di mercato. Marotta un accordo ce l’ha già, anzi ne ha due: con l’Inter il matrimonio è sancito.