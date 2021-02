Inter, Marotta: «Nessuna vera trattativa con la Roma per Dzeko»

Edin Dzeko non è mai stato realmente vicino all’Inter. La conferma è arrivata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta. Le sue parole

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sportitalia nel corso dell’ultimo giorno di mercato.

DZEKO – «C’è stata audacia da parte degli agenti. Al di là di un incontro fra i direttori sportivi non si è mai entrarti nel vivo di una trattativa. Sapevamo bene che non ci sarebbero state operazione né in entrata né in uscita. Sapevamo di non poter chiudere operazioni onerose e siamo soddisfatti dei nostri giocatori. Il nostro mercato è chiuso».

ERIKSEN – «In un grande club non ci sono titolari e riserve ma ci sono titolari e titolari. La valutazioni vanno fatte in base alla voglia di rimanere dentro il progetto. Il nostro allenatore ha avuto un grande intuito nel provarlo nella nuova posizione».