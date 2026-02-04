Inter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!»

Inter, Giuseppe Marotta – presidente dei nerazzurri – ha parlato così prima del match di Coppa Italia contro il Torino. Le sue dichiarazioni

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Mediaset prima del quarto di Coppa Italia contro il Torino. Le sue dichiarazioni.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PETARDO AUDERO – «Abbiamo considerato il gesto negativo e insulso che non hanno a che fare con i valori dello sport. Ci sono persone che sono delinquenti, queste persone saranno condannate dalla magistratura, noi ci muoveremo di conseguenza per tutelarci. E’ una pagina che vogliamo archiviare presto perchè non rappresenta gran parte della nostra tifoseria.

MERCATO – «Non sono dispiaciuto perchè era una sessione di riparazione e noi non dovevamo riparare niente visto il lavoro estivo di Ausilio e Baccin. L’organico soddisfa noi e l’allenatore, avevamo il problema di Dumfries di cui non si sa ancora il recupero però siamo ottimisti che possa riprendere velocemente. Crediamo che tutti i calciatori siano al livello delle competizioni a cui partecipano».

L’INTERVISTA COMPLETA DI PETRACHI PRIMA DI INTER TORINO