Usa, l’Inter Miami vince la MLS Cup 2025! Messi festeggia il titolo e spiega: «Portare il club in vetta era la sfida. Busquets e Alba? Meritano questo finale. Qui trasferte da 7 ore!»

Usa, l’Inter Miami vince la MLS Cup 2025! Messi festeggia il titolo e spiega le difficoltà del campionato, poi l’omaggio a Alba e Busquets

L’Inter Miami entra nella storia, conquistando la MLS Cup 2025 grazie alla vittoria per 3-1 sui Vancouver Whitecaps di Thomas Müller. È il sedicesimo club a riuscirci e lo fa soltanto alla sesta stagione di vita. Un trionfo costruito con il talento di Leo Messi, leader tecnico e carismatico, che nel post-gara ha ripercorso il cammino del club e i momenti più significativi dell’annata.

L’OBIETTIVO RAGGIUNTO – «L’idea era di portare il club in cima alla vetta, una sfida perché aveva pochi anni di vita. Nella Coppa del Mondo per Club abbiamo fatto un ruolo degno, più di quanto ci si aspettasse da noi. È stata una bella esperienza, ma le altre squadre si sono riposate».

LE DIFFICOLTÀ DEI VIAGGI – «Ci sono molti viaggi, qui i viaggi sono lunghi, duri, siamo andati a Vancouver, Los Angeles, viaggi di sei o sette ore. Ora faremo una buona preseason e si ricomincia da zero».

UN PERCORSO PIENO DI SFIDE – «Era uno degli obiettivi quando siamo arrivati qui, siamo riusciti a ottenere la Coppa di Lega appena siamo arrivati e quest’anno abbiamo fatto un grande anno, abbiamo gareggiato in tutto ciò che dovevamo, siamo arrivati di nuovo a una finale di Coppa di Lega, abbiamo giocato una semifinale della Concacaf Champions Cup, l’anno scorso siamo usciti primi in campionato e purtroppo siamo rimasti fuori nel primo turno (dei playoff)».

IL RITIRO DI BUSQUETS E ALBA – «Felice per quello che abbiamo ottenuto, per loro, che finiscano la loro carriera in questo modo è molto bello per tutti. Se lo meritavano dopo quello che erano come giocatori, tra i grandi della storia ognuno nella sua posizione. (…) Non sono ancora consapevoli di ciò che stanno vivendo, del ritiro, oggi finisce qualcosa di molto bello a cui hanno dedicato tutta la loro vita e ora iniziano un’altra vita. Auguro loro sempre il meglio perché sono due amici che amo molto e sono felice che possano andarsene con questo trofeo».