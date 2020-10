Inter-Milan in tv e streaming: dove vederla

Al Meazza l’Inter di Conte e il Milan di Pioli si sfidano nel Derby della Madonnina: dove vedere la partita in tv e streaming

Il Derby di Milano fra l’Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli accende il sabato della 4ª giornata di Serie A. Rossoneri in vetta alla classifica del campionato e a punteggio pieno assieme all’Atalanta con 9 punti conquistati nelle prime 3 giornate, nerazzurri all’inseguimento con 7 punti assieme a Juventus e Sassuolo. Inter-Milan: la partita si giocherà sabato 17 ottobre 2020 alle ore 18.00 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La gara sarà arbitrata dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Il Derby della Madonnina, Inter-Milan, sarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca di Inter-Milan è stata affidata a Fabio Caressa, che sarà affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Milan, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/21

Quando: Sabato 17 ottobre 2020

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Roma)

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia

