Milito sull’Inter: «Derby? Ti lascia sempre qualcosa di positivo o negativo dentro»

L’ex attaccante nerazzurro Diego Milito ha parlato alla Gazzetta dello Sport del derby di Coppa Italia e dello scudetto

L’ex attaccante nerazzurro Diego Milito ha parlato alla Gazzetta dello Sport del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan e della corsa scudetto.

VINCERE – «Io ci sono passato: vincere un trofeo, arrivare in fondo a una competizione, automaticamente avvicina anche gli altri successi».

DERBY – «Il derby ti lascia sempre qualcosa dentro, in positivo o in negativo. Abbiamo visto tutti quello che ha passato l’Inter dopo la sconfitta in febbraio. Sarà così anche stavolta».

ASPETTO DECISIVO – «La concentrazione, su tutto. Non si può pensare di essere brillanti fisicamente a fine stagione, le partite si giocano sui dettagli, sugli episodi. E poi, individualmente, ogni singolo giocatore deve essere bravo a curarsi dal punto di vista fisico».

LAUTARO – «Deve restare sereno, è un periodo troppo importante per lui e per il club. Non ho cambiato idea su di lui: continuo a ritenerlo un calciatore straordinario. Lo vuole Simeone? Non solo Diego, lo cercano in tanti. Ma da quel che capisco ogni volta che parlo con lui, so che è felicissimo a Milano e non pensa ad altro».

CONTINUA SU INTER NEWS 24