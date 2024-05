Inter, Mkhitaryan sul FUTURO: «Quella possibilità è CHIUSA»

Henrikh Mkhitaryan è intervenuto per parlare del suo futuro. Ecco le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato in esclusiva alla tv pubblica armena dei neroazzurri e del suo futuro.

SCUDETTO – «Ho aspettato a lungo lo scudetto, è un trofeo prezioso. Sono molto felice perché non tutti riescono a vincerlo a 35 anni. Non mi soffermerò su questo risultato. Per un calciatore di questa età è un po’ difficile giocare, cerco di riposarmi bene, di allenarmi bene, cerco di dare il massimo».

FUTURO – «Il mio primo obiettivo fin dall’infanzia era giocare nell’Arsenal, diventando un professionista, e l’ho raggiunto. Ho ancora un contratto di due anni con l’Inter, fino al 2026. Vedrò se potrò giocare fino a quel momento, poi penseremo se continuare lì o altrove. Arabia Saudita? Portando giocatori forti, la Saudi Pro League sta cercando di sviluppare il calcio e rafforzare il campionato, ma io vedo la cosa negativamente perché i soldi non sono importanti in questo sport. L’amore per il calcio è importante. Ho sempre avuto quell’amore sin da quando ho toccato la palla per la prima volta. Ho sempre amato il calcio per il gioco, non per i soldi. Quella porta per me è chiusa. Non discuto questa opzione e non voglio nemmeno farlo perché il livello del calcio europeo, il calore e l’atteggiamento dei tifosi sono completamente diversi».

CAMPIONATO ARMENO – «Purtroppo non seguo molto il campionato, ma lo guardo il più possibile. Da sempre sono tifoso del Pyunik, la mia carriera è iniziata lì, so che adesso stanno attraversando momenti difficili. Quanto a mio figlio, deciderà lui se diventerà calciatore oppure no, non lo costringo a giocare a calcio. Quando ha toccato la palla per la prima volta, è stato lui stesso a volerla».