Inter, Moratti: «Mi farà impressione rivedere Mourinho a San Siro»

L’ex presidente dell’Inter Moratti ha parlato del ritorno di Mourinho a San Siro come avversario

Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del ritorno di José Mourinho a San Siro come avversario.

SUL RITORNO DI MOURINHO A MILANO – «Lo ammetto, un po’ mi farà impressione vederlo salire dalla scala degli spogliatoi e accomodarsi sulla panchina ma non dell’Inter. So già che mi emozionerò perché mi torneranno alla mente le immagini di quando è stato protagonista con noi: all’Inter e a Milano José ha regalato tante cose belle che non si dimenticano con il passare del tempo. In questi giorni non ci siamo sentiti perché non mi sembrava il caso, ma ci parleremo magari dopo la partita o nei giorni successivi. Ogni tanto ci telefoniamo e lui è sempre affettuoso e carinissimo con me. Siamo rimasti legati, è vero, non solo per quello che abbiamo vinto, ma per la persona che Mourinho è, Stasera sarà accolto con grande affetto e simpatia. Su questo non ho dubbi. Ora allena la Roma, ma con noi ha scritto la storia. E che storia..», ha esordito il patron.

