Karamoh svela: «Spalletti mi chiede di avere pazienza»

Arrivato nell’estate 2017 dal Caen, Yann Karamoh è uno dei calciatori più interessanti dell’Inter di Luciano Spalletti: ecco le parole del francese e alcuni retroscena

Yann Karamoh è pronto a prendersi l’Inter. Prelevato dal Caen a fine agosto 2017, l’esterno offensivo nell’ultimo periodo ha trovato spazio alla corte di Luciano Spalletti dopo un inizio di stagione trascorso in panchina. Un gol fin qui a referto, quello decisivo della sfida contro il Bologna, ma il classe 1998 punta in alto. Nel corso di un’intervista, il gioiello di Abidjan ha commentato il suo arrivo in nerazzurro e dei suoi rapporti con il tecnico di Certaldo.

Ecco le parole dell’esterno a Onze Mondial: «Per me è stata dura non giocare, ma i dirigenti e mister Spalletti mi hanno parlato e mi hanno chiesto di avere pazienza. Ero entrato in una spirale strana a dirsi». Continua Yann Karamoh, parlando del suo arrivo a Milano: «Dopo il mercato e la firma con l’Inter, ero arrivato a un punto dove avevo necessità di dedicarmi di più a me stesso, per ritrovarmi e per passare più tempo con la mia famiglia».