Inter super contro le big: nessuna sconfitta e difesa di ferro

Lo 0-0 di ieri nel derby contro il Milan ha prolungato la serie positiva dell’Inter nei confronti con le big: nessuna sconfitta per la formazione di Luciano Spalletti e difesa di ferro

E’ terminato 0-0 il derby della Madonnina di ieri, valido per il recupero della 27^ giornata di Serie A 2017/2018, con l’Inter che meritava qualcosa in più rispetto al Milan. Ma Luciano Spalletti può sorridere: quarto posto saldo e Roma a -1. Osservando le statistiche, c’è un’inversione positiva nel trend contro le big: nessuna sconfitta e difesa di ferro.

Nelle otto sfide sin qui disputate contro le altre big del campionato l’Inter ha raccolto due vittorie e sei pareggi: di prestigio i pareggi a Torino contro la Juventus e al San Paolo contro il Napoli, con l’Olimpico espugnato 1-3 contro la Roma. Ma non solo, la difesa non è più un colabrodo: quattro reti subite in otto gare, di cui due nella stessa partita (il derby d’andata terminato 3-2). La cura Luciano Spalletti funziona, il Biscione può sorridere…