Inter, niente spese folli e riduzioni dei costi: ecco i temi del vertice di Appiano Gentile

Si è svolto oggi ad Appiano Gentile il tanto atteso vertice tra Conte e la società nerazzurra: ecco i temi trattati nel summit

Tra un allenamento e l’altro si è svolto oggi ad Appiano Gentile il tanto atteso vertice tra Conte e la società nerazzurra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre al tecnico, ai due a.d. Beppe Marotta e Alessandro Antonello e al d.s. Piero Ausilio, c’era anche Lele Oriali e, soprattutto, collegato in video conferenza da Nanchino, il presidente Steven Zhang (non si sa ancora quando tornerà in Italia visti gli impegni per il nuovo sponsor del club). L’incontro di oggi ha portato a un allineamento sulle strategie del club che sono state condivise da tutti.

Dall’addio probabile di Eriksen (e quello di Nainggolan) alla ricerca di un vice Lukaku, è stato ribadito un concetto che è la premessa di ogni ragionamento: l’Inter non prevede investimenti in questa campagna acquisti, ogni eventuale entrata dovrà essere compensata da un’uscita. E da qui si arriva al punto due dell’incontro: per garantire la sostenibilità del progetto si punterà a una necessaria riduzione dei costi. Tradotto: qualche cessione e magari un risparmio sugli stipendi cresciuti molto nell’ultimo tempo. Per ridurre il monte ingaggi l’idea è anche quella di arrivare a una spalmatura dei salari, soprattutto in sede di rinnovi.