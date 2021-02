Squalifica Sanchez: cileno ammonito nel corso di Inter-Juve, ma era diffidato. Anche l’attaccante salterà il ritorno di Coppa Italia

Non solo Vidal: allo Stadium, per il ritorno di Coppa Italia tra Juve e Inter, non ci sarà neppure Sanchez. Squalifica anche per il giocatore cileno, che è stato ammonito dopo aver commesso un fallo su Chiesa volto a non far ripartire l’azione bianconera.

I nerazzurri, dunque, dovranno fare a meno sia del centrocampista che dell’attaccante.