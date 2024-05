Inter: passivo, ricavi e stadio, ecco gli obiettivi di Oaktree

La nuova proprietà dell’Inter, Oaktree, fissa i tre obiettivi del nuovo corso: aumentare i ricavi, ridurre il passivo e poi lo stadio

Sono trascorse solamente ventiquattro ore dall’insediamento ufficiale di Oaktree come nuovo proprietario dell’Inter dopo il mancato rimborso di Steven Zhang per il prestito a lui concesso. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, il fondo americano ha già le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere.

L’intenzione principale è quella di ridurre ancora il passivo per poi crescere di più attraverso l’incremento dei ricavi dell’area commerciale e la conferma di quelli derivanti dai risultati sportivi. Il nuovo stadio sarà inoltre un tema centrale.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM