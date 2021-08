Inter, oggi incontro con l’agente di Lautaro: si tratta il rinnovo

Inter, si decide il futuro di Lautaro Martinez: oggi primo round per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino

Previsto per la giornata di oggi un primo contatto tra le parti per il rinnovo di Lautaro Martinez. L’ad Marotta e il ds Ausilio dovrebbero infatti incontrare l’agente dell’argentino, Camano, per iniziare a discutere del prolugamento del contratto attualmente in scadenza nel 2023.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quello di oggi non sarà un incontro risolutivo, ma può essere considerato un primo momento per provare a fare chiarezza sul futuro di Lautaro. Ballerebbero circa due milioni tra domanda e offerta: Lautaro vuole diventare il più pagato della rosa nerazzurra andando a guadagnare 7 milioni a stagione, l’Inter ad oggi gliene offre al massimo 5.

