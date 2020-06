Inter, ore calde per i prestiti di Sanchez, Moses e Perisic: le ultime

Sono ore calde per i prestiti di Alexis Sanchez, Victor Moses e Ivan Perisic: ecco i possibili scenari sui tre giocatori

Non solo Hakimi. Per Beppe Marotta e Piero Ausilio sarà una giornata calda anche per il fronte prestiti. Come spiega La Gazzetta dello Sport tra oggi e domani si deciderà il futuro di Victor Moses, Alexis Sanchez e Ivan Perisic.

Se per il nigeriano la questione non è mai stata in bilico, per il cileno ci sono stati momenti di tensione: lo United aveva limitato il rinnovo al campionato ma senza la possibilità di giocare in Europa League ad agosto. Qualcosa si muove, anche perché l’Inter potrebbe provare ad allungare di un anno il prestito del Niño Maravilla , magari inserendo un diritto di riscatto da stabilire in queste ore. Ore che sono calde anche per Ivan Perisic, fino a domani tesserato del Bayern: con uno sconto sui 20 milioni fissati per il riscatto, il croato potrebbe passare salutare definitivamente e portare un’altra plusvalenza al club.