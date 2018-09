D’Aversa sfida l’Inter: «Magari pensano di avere vita facile»

Inter-Parma in programma domani, ecco le parole di Roberto D’Aversa in conferenza stampa

Reduce dalla sconfitta di misura contro la Juventus, il Parma è atteso domani dalla sfida con l’Inter di Luciano Spalletti. Ecco le parole in conferenza stampa di Roberto D’Aversa: «Dobbiamo vivere la partita come un evento: ci troveremo in uno stadio importante come il Meazza da protagonisti, sulla carta si può pensare che non c’è storia ma contro la Juventus abbiamo dimostrato che tutto è possibile».

Continua mister D’Aversa: «Spero che i ragazzi siano convinti delle proprie potenzialità, limando gli errori che non ci hanno consentito di portare a casa il risultato contro i bianconeri. E’ molto importante la volontà per cercare di mettere in difficoltà una squadra che magari può pensare di avere vita facile, dobbiamo essere bravi a rendergliela dura».