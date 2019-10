Inter-Parma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Parma streaming e probabili formazioni: i nerazzurri ospitano i ducali nell’anticipo della 9ª giornata del campionato di Serie A

L’Inter di Antonio Conte, protagonista in settimana in Champions League con la bella vittoria sul Borussia Dortmund, affronta il Parma di Roberto d’Aversa nell’anticipo della 9ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono secondi in classifica con 21 punti a una lunghezza di ritardo dalla capolista Juventus, i ducali, protagonisti di un buon avvio di stagione, si trovano al 7° posto con Lazio e Fiorentina a quota 12. Inter-Parma: la partita si giocherà sabato 26 ottobre 2019 alle ore 18.00 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Inter-Parma sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Parma

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 26 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova



Le probabili formazioni

INTER – Conte, dopo le fatiche di Champions con il Borussia Dortmund, gestirà l’organico a sua disposizione e attuerà un po’ di turnover. Davanti al portiere Handanovic nella linea a tre di difesa rientrerà l’uruguayano Godin, sarà confermato Skriniar mentre potrebbe riposare De Vrij: al suo posto più Ranocchia che Bastoni. Diversi cambi a centrocampo: sulla destra chance per Lazaro, mentre in mezzo, a sinistra Asamoah è in vantaggio su Biraghi e in mezzo con Brozovic e Barella, vista l’indisponibilità di Sensi e le condizioni non ottimali di Vecino, troverà spazio Gagliardini. In attacco, out per infortunio Alexis Sánchez, è probabile la riconferma di Lautaro Martínez e Romelu Lukaku, ma non è da escludere che uno dei due riposi a vantaggio di Politano o Sebastiano Esposito, che farebbe il suo debutto in Serie A.

PARMA – Molte assenze per D’Aversa, che dovrà fare di necessità virtù, considerati anche i 3 turni ravvicinati di campionato. In difesa è k.o. Bruno Alves: al suo posto dovrebbe essere accentrato Gagliolo, con Giuseppe Pezzella a sinistra. L’alternativa è l’utilizzo di Dermaku, con Gagliolo che in questa ipotesi resterebbe terzino sull’out mancino. In mediana Scozzarella è favorito su Hernani per il ruolo di regista, mentre Kucka e Barillà saranno le mezzali. In attacco dopo Inglese si ferma anche Cornelius: da ‘falso nueve’ nel tridente agirà Gervinho, con Kulusevski a destra e uno fra Karamoh e Sprocati a sinistra.



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh. All. D’Aversa

