Inter, parla Zielinski: «Siamo delusi e arrabbiati, un po’ di tutto. Abbiamo fatto una buona partita ma...»

Inter, Piotr Zielinski non nasconde la frustrazione: San Siro amaro tra rigore contestato e gol mancati. Le dichiarazioni

L’Inter ha ceduto al Liverpool per 1-0 nella sfida di Champions League disputata a San Siro. A decidere l’incontro è stato un calcio di rigore nel finale, episodio che ha sollevato più di un dubbio tra campo e tribune. I nerazzurri hanno giocato con intensità e coraggio, ma senza riuscire a trovare la via del gol.

Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport si è presentato Piotr Zielinski, subentrato in corso d’opera e chiamato a sostituire l’infortunato Calhanoglu. Il centrocampista polacco ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi soprattutto sull’episodio decisivo, esprimendo frustrazione e rammarico per un risultato che lascia l’amaro in bocca.

Le sue parole hanno rispecchiato lo stato d’animo dello spogliatoio nerazzurro: una partita interpretata con determinazione, ma compromessa da un singolo episodio. Ora l’Inter dovrà reagire subito, trasformando la delusione in energia positiva per continuare il cammino europeo e affrontare al meglio il campionato.

DELUSIONE E RIGORE DISCUSSO – «Siamo delusi e arrabbiati, un po’ di tutto. Abbiamo fatto una buona partita, ci è mancata qualcosa lì davanti per far gol. Le decisioni arbitrali, non so, dal campo non sembrava mai fallo, però purtroppo se fischiano questi falli saranno tutti rigori tra poco».

