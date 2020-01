Inter, Politano porta i soldi per Eriksen e si ragiona sullo scambio Vecino-Allan

L’Inter rimane attivissima sul mercato: Politano a un passo dal Napoli con cui si ragiona anche uno scambio Allan-Vecino

Tra oggi e domani ci potrebbe essere l’affondo decisivo e finale per Eriksen. Il motivo? L’Inter conta di racimolare un bel gruzzolo dalla cessione (in prestito con obbligo) di Politano al Napoli e di Gabigol al Flamengo (siamo alle battute finali). Conte avrà l’architetto danese ma non solo. Il trasferimento di Politano a Napoli porterà parallelamente Fernando Llorente a Milano.

Se lo spagnolo dovesse arrivare in nerazzurro allora sfumerebbe del tutto la pista che porta a Olivier Giroud. Non solo Politano, comunque. Come riporta la Gazzetta dello Sport nel summit Inter-Napoli si sarebbe parlato anche di una idea di scambio a centrocampo, con Allan a Milano in cambio di Matias Vecino: due giocatori che stanno vivendo un momento tutt’altro che positivo nei loro club e che da mesi valutano la possibilità di cambiare aria