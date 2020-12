Antonio Conte per la sua Inter ha bisogno di un mediano e questo giocatore potrebbe essere Granit Xhaka. I dettagli

Potrebbe nascere uno scambio di mercato fra Inter e Arsenal. A riportare la notizia è Corriere dello Sport.

Nello specifico i nerazzurri sarebbero intenzionati a chiedere Granit Xhaka come contropartita tecnica ai Gunners nel momento in cui nascerà una vera trattativa per il passaggio alla squadra londinese di Christian Eriksen.