Inter: problemi con il visto di Salcedo, niente amichevole con lo Sheffield

Il giovane talento acquistato dal Genoa non potrà scendere in campo nell’amichevole odierna contro lo Sheffield United. Ci sono delle complicazioni con il visto del ragazzo: le ultimissime

Amichevole a ranghi ridotti per l’Inter di Luciano Spalletti. Questa sera i nerazzurri saranno impegnati in un test contro lo Sheffield United, squadra militante nella Championship inglese. Assenze e defezioni costringeranno il tecnico di Certaldo ad inventarsi una formazione inedita. Per recuperare dai rispettivi acciacchi, sono rimasti ad Appiano Nainggolan, Karamoh, Politano e Borja Valero. A questo elenco si è aggiunto nelle ultime ore anche il talento colombiano classe 2001 Salcedo. Secondo il Corriere dello Sport, alcuni problemi con il visto hanno impedito al calciatore di recarsi in Inghilterra con la squadra. Dalla società di Corso Vittorio Emanuele non filtrano allarmismi: questi intoppi burocratici si risolveranno presto e i tifosi dell’Inter potranno finalmente godersi le prestazioni di Salcedo. L’attesa sale, una nuova stella del calcio mondiale è pronta ad accendersi.