Inter, Ranocchia: «Buon test, abbiamo fatto quello che chiede Inzaghi»

Dopo la gara amichevole contro il Lugano, Andrea Ranocchia, che ha deciso il match ai rigori, ha parlato di questa prima parte di ritiro

Il suo rigore decisivo è valso la prima vittoria stagionale per l’Inter. Nel test amichevole contro il Lugano, l’Inter ha chiuso sul 2-2 il match, vincendo poi dal dischetto la gara grazie all’ultimo rigore battuto da Ranocchia. Proprio il centrale nerazzurro ha parlato a Sky Sport:

«Abbiamo fatto un test con una squadra più avanti nella preparazione. Abbiamo provato a fare le cose chieste dal mister e credo sia stato un buon test, abbiamo anche vinto che fa sempre bene. Siamo una squadra di alto livello e dobbiamo dimostrare di poter andare avanti in tutte le competizioni. Ancora mancano tantissimi giocatori che arriveranno, ma il mister è bravo e tutti stiamo dando il massimo per farci trovare pronti per l’inizio di campionato».

I DETTAGLI SU INTERNEWS24