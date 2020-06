Inter, rinnovo in vista per Brozovic: la clausola sarà eliminata

L’Inter vuole blindare Marcelo Brozovic: rinnovo in vista per il centrocampista croato, la clausola sarà eliminata

Marcelo Brozovic al centro dell’Inter tanto da meritarsi un rinnovo di contratto. Come spiega La Gazzetta dello Sport l’intenzione del club nerazzurro è quella di blindare il centrocampista con un rinnovo da 4 milioni fino al 2024, anche per togliergli quella pericolosa clausola da 60 milioni. Il nuovo Brozo è leader in tutto, in campo e nello spogliatoio, dove sa farsi sentire quando deve, ma anche strappare sorrisi – con scherzi – e cementare l’unione del gruppo.

Anche Conte ha capito quanto sia importante la versione 2.0 del croato: ottimo nella lettura delle coperture preventive e nelle linee di passaggio, illuminato quando si tratta di palleggiare nella metà campo offensiva. E in più una straordinaria capacità di sacrificio e due polmoni grossi così. Ed è da questi dati che il tecnico spera di ripartire, perché il sacrificio di Brozovic dovrà essere da esempio per tutti nella delicata trasferta del San Paolo. Il croato sarà ancora una volta il faro davanti alla difesa. E lui dovrà garantire l’equilibrio di squadra, perché il risultato dell’andata probabilmente costringerà l’Inter a un certo punto a lanciarsi cuore e anima in avanti, per cercare di ribaltare il risultato.