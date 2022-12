Rinnovo Skriniar, ultimatum dell’Inter: i dettagli

In casa Inter tiene banco il futuro di Skriniar con ancora un rinnovo da confermare e firmare, i nerazzurri hanno fatto la loro mossa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultimatum dei nerazzurri per il centrale è un segnale forte della società. I 6 milio messi sul piatto per il rinnovo sono l’ultima asticella per convincere Skriniar. In casa di fumata nera l’alternativa Scalvini diventerebbe fondamentale.