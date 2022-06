Inter, ritorno Lukaku: la chiave può essere Dumfries al Chelsea

Calciomercato Inter: per il ritorno di Lukaku, i nerazzurri potrebbero sacrificare Dumfries inserendolo nella trattativa col Chelsea

Romelu Lukaku vuole lasciare il Chelsea e tornare all’Inter, ormai è chiaro. Negli ultimi giorni i Blues hanno aperto alla cessione, a patto che l’operazione e i contorni dell’affare siano positivi per tutti i protagonisti.

Il club londinese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha messo in cima alla lista dei desideri il nome di Denzel Dumfries. E a queste condizioni, l’Inter sarebbe pronta a sedersi a un tavolo per cercare una complicata intesa, vista comunque l’ampia differenza in termini di costi di cartellino che c’è tra Lukaku e Dumfries, che in viale della Liberazione valutano almeno 40 milioni.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24