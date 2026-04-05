Inter, Chivu analizza nel post partita: «Oggi ci siamo presentati con lo spirito giusto, con al voglia di esser dominanti e chiudere la partita»

Inter Roma, nel post partita Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida disputata a San Siro

Al termine di Inter Roma, Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro:

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LA BATTUTA PRIMA DEL COLLEGAMENTO – «La mia preoccupazione era per il barbiere. Sono inguardabile, mi sono messo di nuovo il casco in testa».

DAL 3-1 DI LAUTARO E’ CAMBIATO TUTTO – «Era quello che avevamo chiesto all’intervallo, direi che lo abbiamo fatto molto bene., Abbiamo chiuso la partita segnando due gol dopo l’intervallo. Ovvio che capisci quello che succede, questa squadra dà segni di maturità. Altre volte nei secondi temp ha speculato un po’ di più. Oggi ci siamo presentati con lo spirito giusto, con al voglia di esser dominanti e chiudere la partita»

IL PROBLEMA DELLA SQUADRA DOPO I PRIMI 15 MINUTI – «Per me andare a prendere la Roma non è semplice, ti svuota in mezzo al campo, i mediani uno va in costruzione e l’altro ti ruota fuori. Eravamo un po’ preoccupati per la giocata su Malen, forse Calhanoglu era un pelino più basso e faceva fatica ad arrivare su Pisilli. Un po’ di coraggio nel secondo tempo lo abbiamo avuto, abbiamo rotto le linee, siamo andati più veloci e più avanti col nostro play. Siamo mancati nelle ri-aggressioni anche nel primo tempo».

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