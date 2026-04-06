Inter Roma, spunta il retroscena di Dazn su Bastoni: ecco cosa è successo dopo il cambio e c’è lo zampino di Lautaro Martinez

Inter Roma, Alessandro Bastoni protagonista nel post‑cambio a San Siro: il curioso retroscena raccontato da DAZN

In casa Inter si respira un clima di grande compattezza dopo l’importante vittoria contro la Roma a San Siro, un successo che ha ulteriormente cementato il gruppo nerazzurro. Tra i protagonisti del post‑partita c’è soprattutto Alessandro Bastoni, al centro di alcuni momenti significativi che raccontano bene lo spirito della squadra. A riportarli è Davide Bernardi, bordocampista di DAZN, che ha descritto un ambiente carico, unito e consapevole della propria forza in questa fase decisiva della stagione.

L’episodio raccontato dal bordocampista sottolinea quanto la coesione interna sia diventata un valore aggiunto per l’Inter, un elemento che sta accompagnando la squadra nel suo percorso e che potrebbe rivelarsi decisivo nelle prossime settimane.

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DAZN SVELA – «Finita tutta la partita il difensore va a sedersi all’ultimo sedile disponibile e a testa bassa comincia a massaggiarsi la testa come per far andare via tutta la tensione accumulata in questi giorni molto complicati. Lautaro lo vede, va lì e lo abbraccia: un bel momento per entrambi».