Inter Roma, Zazzaroni: «Sozza? Bravo e onesto. Se non affronta certe pressioni...»

Ivan Zazzaroni difende Sozza alla vigilia di Inter-Roma. Il fischietto milanese ha già arbitrato in passato Milan-Lazio

Il fischietto di Inter-Roma al milanese Sozza. Decisione che ha ovviamente alimentato il fuoco delle polemiche alla vigilia di una sfida assai importante.

«È giusto ricordare – puntualizza Ivan Zazzaroni dalle colonne del Corriere dello Sport – che Sozza è bravo, onesto e vuole bene ai genitori. E che ha già arbitrato una milanese contro una romana, [Milan-Lazio 4-0 ndr] quindi se è un arbitro con le palle uscirà indenne e migliorato anche da Inter-Roma; se non le ha, se non è in grado di affrontare pressioni di questo genere, non diventerà mai un grande arbitro e presto eviterà altre trasferte al suo tutor».